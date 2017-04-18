После скандала с интервью росСМИ Дорн осторожно высказался о войне между Украиной и РФ

Украинский певец Иван Дорн осторожно высказался о своей позиции по поводу того, что сейчас происходит между Украиной и РФ.

В интервью Медузе он отметил, что хотел бы, чтобы люди успокоились и посмотрели на происходящее со стороны. Также певец считает, что музыку окружает риторика ненависти.

"И не станет (риторики ненависти - УНИАН.). И у нас тоже. Я бы хотел, чтоб люди успокоились и посмотрели на то, что происходит, со стороны", - заявил Дорн.

При этом, учитывая опыт предыдущего интервью росСМИ он подчеркнул, что "любая хитрая фраза, из которой можно выдавить какой-нибудь заголовок, обязательно будет заголовком и будет использована против него".

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"Здесь нельзя обвинять людей, как это делает российское или украинское правительство, это неправильно. Я за то, чтобы все это поскорее закончилось. Я не политик, а музыкант. Музыка - это то, что нас объединяет, именно это я каждый раз пытаюсь донести на своих концертах", - подчеркнул Дорн.

Как сообщалось, ранее Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями".