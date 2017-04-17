В ФСБ заявили о ликвидации канала поставок оружия из Украины и ЕС

В России заявили о ликвидации канала поставок оружия из Украины и стран Евросоюза. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, которая причастна к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 24 субъектах РФ в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов группы осуществлены необходимые следственные действия.

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Согласно сообщению, «в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято боевую и модернизированную, а также подготовленную к возобновлению боевых характеристик оружие: 18 пулеметов («Максим», «РПД», «МР-43», «РГГК»), 43 автоматы («АКСУ», «АКМ», «АК-74», «АК-47», «МП-43»), 29 пистолетов-пулеметов («ППШ», «МП-40», «ППД», «МП-5», «Кедр», «Витязь», «Томпсона»), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов («Наган», «ТТ», «ПМ», «П-38», «Беретта», «Маузер», «Коровина», «Вальтер», «Люгер», «Марголина»), авиационная пушка времен ВОВ, более 180 основных частей огнестрельного оружия, свыше 16 тыс. боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, свыше 21 килограмм взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов».

Также, как заявили в ФСБ, пресечена деятельность 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы.

Также продолжаются мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за границы средств поражения, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, Министерство обороны Украины опровергает причастность задержанного в РФ украинского шпиона» до разведывательных органов. Об этом в комментарии УНИАН заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Главное управление разведки Украины опровергает причастность этого лица, как и других задержанных в РФ якобы «украинских шпионов», до разведывательных органов оборонного ведомства Украины», - заявил он.