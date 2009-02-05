Политсовет Партии регионов принял решение о сложении 150 мандатов

На политсовете Партии регионов принято решение о сложении 150 мандатов народными депутатами для роспуска парламента.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Василий ГОРБАЛЬ (фракция Партии регионов).

Он отметил, что заседание политсовета состоялось вчера.

По его словам, следующим должно быть решение партии по данному вопросу.

Депутат добавил, что дата проведения съезда будет определена в течение февраля.