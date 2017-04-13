Климкин назвал ракетный удар США по аэродрому в Сирии рычагом влияния на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ракетный удар США по аэродрому Шайрат в Сирии рычагом влияния на Россию, которая поддерживает режим президента Башара аль-Асада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

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"Нужно найти реальные рычаги, которыми повлиять на Россию. В Сирии Соединенные Штаты такие рычаги нашли. Крылатые ракеты - это рычаги. Теперь Европейский Союз должен держать солидарность с Соединенными Штатами, поскольку солидарность - это первое, что нам необходимо. А все остальное - мы обязательно об этом договоримся с нашими друзьями", - подчеркнул Климкин.

Относительно того, каким образом Россия применяет гибридные методы, Климкин сказал, что необходимо "говорить об элементах реальной войны, которая ведется Россией против всего цивилизованного мира".

"Как хотите это называйте: третьей мировой, не третьей мировой. Это сознательная война, которая ведется, начиная от милитаристских методов, как это у нас на Донбассе, и как в Крыму, как в Сирии, и до пропаганды, до чего Россия только не ведет", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, в результате химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека, 6 апреля в городе Латаминах от применения химоружия погибли еще несколько человек и десятки пострадали.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии в ответ на использование химического оружия в сирийских городах. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет "Томагавк" были выпущены с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в "жизненно важных интересах национальной безопасности Америки", чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

В Кремле назвали удары США по Сирии "агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом" и заявили, что российские военные продолжат "оказывать помощь" сирийской армии.