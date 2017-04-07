В НАТО заявляют, что на опыте Украины учатся бороться с гибридными угрозами

НАТО на украинском опыте учится противостоять гибридным угрозам, заявляет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемоллер, как сообщает "Радио свобода".

«В течение последних трех лет Украина является мишенью для тех, кто развязал гибридную войну. Мы видим эти гибридные проявления в Крыму и на Донбассе. Меня поражают темпы наращивания возможностей молодых военных из противостояния угрозам на востоке Украины. НАТО учится бороться с гибридными проявлениями на украинском опыте», – сказала Геттемоллер 7 апреля на безопасностном форуме в Киеве.

Она добавила, что НАТО разрабатывает специальную платформу для борьбы с гибридными атаками.

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Ранее Геттемоллер назвала Украину «ценным партнером» НАТО и заявила что Киев сам должен выбирать пути для обеспечения своей безопасности. Кроме того, она подчеркнула, что НАТО и впредь будет оказывать поддержку Украине.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы».

По последним данным ООН, за время конфликта погибли около 10 тысяч человек, ранены более 22 тысяч среди украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов.