Украина гарантирует равные возможности участникам Евровидения, но они должны уважать закон – МИД

11:24, 13 апреля 2017
Политика
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Конкурсантке от России Самойловой был запрещен въезд в Украину из-за нарушения законодательства.

REUTERS

Украина гарантирует равные возможности всем участникам международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, но они должны уважать закон.

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«Украина гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, но просит гарантировать уважение к своему законодательству», - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

В МИД подчеркнули, что «именно из-за нарушения законодательства Украины конкурсантке от России Самойловой был запрещен въезд на территорию нашей страны».

Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем «Евровидении» в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после «Евровидения».

4 апреля, комментируя запрет на въезд Самойловой, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.

Напомним, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение#МИД Украины#Самойлова