Украина гарантирует равные возможности участникам Евровидения, но они должны уважать закон – МИД

Украина гарантирует равные возможности всем участникам международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, но они должны уважать закон.

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«Украина гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, но просит гарантировать уважение к своему законодательству», - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

В МИД подчеркнули, что «именно из-за нарушения законодательства Украины конкурсантке от России Самойловой был запрещен въезд на территорию нашей страны».

Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників #Євробачення2017, але просить гарантувати повагу до свого законодавства #Eurovision2017pic.twitter.com/hXIYxynuJP — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 13 квітня 2017 р.

Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем «Евровидении» в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после «Евровидения».

4 апреля, комментируя запрет на въезд Самойловой, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.

Напомним, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.