Гройсман прокомментировал первое место Украины в рейтинге коррупции EY

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал первое место Украины по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

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По его словам, «насколько известно, это был опрос бизнеса, готов ли он давать взятки».

«Насколько я понимаю, и вот ответ был таков... что они в принципе готовы», - сказал он. И по этому показателю, отметил он, заняли «не очень хорошие места».

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Украине создана вся законодательная база для борьбы с коррупцией и начато решительное искоренение коррупции.

«Началась борьба, и это начало конца коррупции в Украине», - подчеркнул Гройсман, добавив, что неизвестно как долго эта борьба будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, по результатам исследования Ernst & Young, в контексте бизнес-климата и регуляторных норм Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.