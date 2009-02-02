Ющенко боится, что страховой рынок может рухнуть

Президент просит Национальный банк Украины, Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг и Государственную налоговую администрацию Украины предупредить разрушение страхового рынка из-за кризиса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к председателю Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Валерию АЛЕШИНУ, председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ и руководителю Государственной налоговой администрации Украины Сергею БУРЯКУ.

Так, в письме к В.АЛЕШИНУ Президент отмечает, что сокращение объема рынка в 2009 году, усложненное негативным влиянием экономического кризиса, в частности, кризиса фондового, валютного рынков и рынка недвижимости, может привести к снижению показателей ликвидности и платежеспособности и банкротству 50% страховых компаний классического рынка.

«Это спровоцирует выход из страхового рынка Украины части иностранных инвесторов, приведет только на протяжении 2009 года к невыплате или несвоевременной выплате страховых возмещений минимум 320 тыс. физических и 50 тыс. юридических лиц на сумму свыше 2 млрд. грн.», – убежден Президент.

Поэтому он просит Государственную комиссию регулирования рынков финансовых услуг активизировать работу в направлении выработки совместного плана мероприятий по нормализации ситуации на рынке страховых услуг.

В другом письме - к В.СТЕЛЬМАХУ - Президент обращает внимание на такую проблему, как невозвращение банковскими учреждениями средств, которые находятся на депозитных счетах страховых компаний, являются средствами их страховых резервов и направляются на выплаты страховых возмещений.

“Невозвращение банковскими учреждениями средств, размещенных на депозитных счетах страховщиков, делает невозможным осуществлять ими платежи даже в интересах банков, то есть существует большой риск потери качества залога по банковским кредитам, что может повлечь снижение качества кредитного портфеля банков в целом”, - считает Президент.

В.ЮЩЕНКО также обращает внимание В.СТЕЛЬМАХА на то, что общая ответственность страховых компаний составляет свыше 400 млрд. грн. При этом ответственность страховщиков относительно имущества, находящегося в залоге у коммерческих банков, превышает 100 млрд. грн.

Президент просит председателя НБУ выступить инициатором созыва совещания при участии Госфинпослуг и коммерческих банков с целью обсуждения проблемных вопросов и выработки совместных мероприятий для их решения.

Кроме того, в письме к председателю Государственной налоговой администрации Украины Сергею БУРЯКУ Президент подчеркивет необходимость соблюдения ГНАУ положений законов «О страховании» и «О налогообложении прибыли предприятий».