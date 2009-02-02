Тимошенко утром проведет совещание

Сегодня, 2 февраля, в 10.30 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам определения размера транспортного сбора.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина, совещание пройдет в Доме правительства – по улице Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж, Малый зал.