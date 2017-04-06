Шансы на окончательное положительное решение по "безвизу" для Украины максимально выросли - Арьев

Член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Владимир Арьев отмечает, что шансы на окончательное положительное решение о предоставлении Украине безвиза максимально возросли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя решение Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима.

“Мы ожидали этого решения, и разница голосов свидетельствовала о том, что подавляющее большинство европарламентариев поддерживает предоставление упрощенного режима для Украины, который называют “безвизом”, - сказал Арьев.

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Он пояснил, что речь не идет о полном безвизовом режиме, а о поездках без виз на срок 180 дней в течение года.

Депутат подчеркнул, что этот шаг был самым важным, и далее должно состояться заседание постоянных представителей стран-членов Евросоюза. “И после этого уже — формальное утверждение на Совете ЕС”, - добавил Арьев.

“Я считаю, что сегодняшний шаг, который был пройден, - это был тот шаг, после которого шансы на неудачу становятся все меньше и призрачнее. И наоборот, максимально возросли шансы на то, что окончательное решение будет принято уже Советом ЕС не позже мая”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. «За» проголосовал 521 депутат ЕП, «против» - 75, воздержались 36.

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После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Совет ЕС утвердит решение о предоставлении Украине безвиза через несколько недель.