Сегодня ВР рассмотрит законопроект о рынке электроэнергии (онлайн)

10:29, 06 апреля 2017
Политика
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Также предусматривается рассмотрение ряда законопроектов, касающихся вопросов социальной и гуманитарной политики.

Передбачається розгляд законопроекту про приватну детективну діяльність / Kateryna Pieshko

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке электрической энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение ряда законопроектов, касающихся вопросов социальной и гуманитарной политики, а также вопросов спорта и молодежной политики.

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Кроме того, предполагается рассмотрение законопроекта о частной детективной (розыскной) деятельности.

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Теги: #закон#Верховная Рада#заседание