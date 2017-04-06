Сегодня ВР рассмотрит законопроект о рынке электроэнергии (онлайн)
10:29, 06 апреля 2017Политика
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Также предусматривается рассмотрение ряда законопроектов, касающихся вопросов социальной и гуманитарной политики.
Предполагается рассмотрение законопроекта о частной детективной деятельности / Kateryna Pieshko
Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке электрической энергии.
Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение ряда законопроектов, касающихся вопросов социальной и гуманитарной политики, а также вопросов спорта и молодежной политики.
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Кроме того, предполагается рассмотрение законопроекта о частной детективной (розыскной) деятельности.
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