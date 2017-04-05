Сенаторы США призвали Тиллерсона во время визита в РФ встретиться с местными активистами – СМИ

Сенаторы Марко Рубио (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) призывают секретаря Государственного департамента США Рекса Тиллерсона во время его визита в Россию, который состоится в апреле, встретиться с демократически настроенными активистами.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что Тиллерсон посетит Россию для переговоров, во время которых будет подниматься вопрос аннексии Крыма Россией, размещения ею наземных крылатых ракет и ее роль в войне в Сирии.

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"Мы твердо убеждены, что демократически настроенные россияне должны знать, что США поддерживают их устремления, и у вас, как у высокопоставленного дипломата, есть уникальная возможность передать этот сигнал", - говорится в письме сенаторов к Тиллерсону.