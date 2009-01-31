Литвин поражен обращением Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поражен последним обращением Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу и призывает политиков прекратить выяснение отношений с помощью СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Свобода на Интере" 30 января.

«Меня поразило обращение. Мы продолжаем выяснять отношения через экран», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН напомнил, что уже неоднократно предлагал всем политикам сесть за стол переговоров, выработать общую позицию и рассказать обществу, какие конкретные действия будут предприниматься в условиях кризиса.

Вместо этого, отметил спикер, ситуация складывается таким образом, что политики работают только по пятницам и по понедельникам во время эфиров популярных телешоу.

«Все остальное время они выясняют отношения», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН выразил также удивление относительно обвинений в адрес парламента в неэффективности работы. Он напомнил, что на протяжении прошлого года ВР должна была провести 151 пленарное заседание, а провела лишь 55.

«В остальное время она вообще не начала заседания, она работает несовершенно, но она начала работать. А теперь я слышу обвинения, что кто-то взял на себя ответственность в этих непростых условиях», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 января В.ЮЩЕНКО в экстренном обращении к украинскому народу в связи со сложной экономической ситуацией в Украине заявил, что финансовая система государства полностью разбалансирована, отметив, что это может привести к невиданной инфляции, а также может закончиться социальной катастрофой.

Президент возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и заявил, что на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.

В.ЮЩЕНКО также призвал председателя ВР В.ЛИТВИНА консолидировать парламент для изменения бюджета на текущий год.

«Уважаемый Владимир Михайлович, Вы хорошо знаете, что нынешний бюджет является главным провокатором кризиса в Украине. В интересах государства я прошу Вас консолидировать парламент для изменения бюджета и принятия срочных антикризисных решений», - заявил Президент.