Насиров сознательно вводит в заблуждение общественность - НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что считают целесообразным провести повторный допрос отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в случае его личного согласия сообщить новые факты по делу подозреваемого в организации коррупционной схемы по продаже газа народного депутата Александра Онищенко.

Об этом говорится в сообщении бюро в Facebook.

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"В ответ на запросы СМИ по поводу планов повторно допрашивать отстраненного главу Государственной фискальной службы сообщаем, что в настоящее время этот допрос является целесообразным лишь в случае, если подозреваемый сам согласится прийти и сообщить новые факты или обстоятельства, касающиеся предоставления рассрочек по уплате ренты за недропользование компаниям, задействованным в «газовой схеме Онищенко»", - заявили в антикоррупционном органе.

"Во время допроса в Национальном бюро 17 марта чиновник не дал ответа по существу на более чем половину вопросов. «Не знаю», «пояснить не могу», «надо узнать в ГФС» - вот что слышали детективы в ответ на вполне конкретные вопросы. Таким образом, отказываясь от конструктивного сотрудничества со следствием и предоставления четкой аргументации своих действий и решений, отстраненный руководитель ГФС никоим образом не опровергает подозрения следователей. Зато в своих публичных обращениях он заявляет, что детективы Национального бюро не ставят ему «вопросов по существу», чем сознательно вводит в заблуждение общественность", - подчеркнули в НАБУ.

Кроме того, сказано, что заявления Насирова содержат немало другой недостоверной информации.

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"В частности, он отмечает, что уголовное производство, участником которого он является, якобы расследуется уже 2 года. В то же время в выписке из ЕРДР, которую он и его защита получили для ознакомления вместе с ходатайством об избрании меры пресечения, указано, что глава ГФС является участником одного из многих эпизодов преступления (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и должностным положением»), расследование которого было начато 29 ноября 2016 года", - пояснили в антикоррупционном органе.

Также в НАБУ подчеркнули, что бюро имеет достаточно доказательств незаконности решений председателя ГФС и в данный момент не нуждается в проведении повторных допросов подозреваемого, если тот сам в них не заинтересован.

В сообщении напоминается, что отстраненный глава ГФС подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к причинению государству убытков на общую сумму 2,019 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, отстраненный глава ГФС Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд грн.

17 марта детективы НАБУ допросили Насирова.