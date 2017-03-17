Насиров прибыл на допрос в НАБУ (видео)

Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, он вошел в помещение НАБУ.

До этого Насиров несколько минут пообщался с журналистами. В частности, на уточняющий вопрос, есть ли на нем электронный браслет, Насиров ответил: «Браслет на ноге. Под носком».

На просьбу журналистов показать браслет, Насиров ответил: «Его не очень будет видно».

Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

13 марта Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.

16 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что жена Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

Справка УНИАН. Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.