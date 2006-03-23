Турчинов заявляет о существовании транзитного сервера

Руководитель центрального штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет о существовании специальной сети, с помощью которой можно будет вмешаться в работу сервера Центральной избирательной комиссии.Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по его словам, в начале месяца «Укртелекомом» была проложена соответствующая сеть, что дает возможность передавать 100 мегабит информации в секунду.

Сославшись на «надежные источники», которые А.ТУРЧИНОВ, между тем, не называет, он утверждает, что процессы, связанные с данной сетью, контролируют члены «Нашей Украины» Николай КАТЕРИНЧУК и Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Также А.ТУРЧИНОВ назвал адрес здания, к которому проведена сеть. По его словам, оно находится в Киеве по ул. Фрунзе, 15-а. Журналистам были продемонстрированы фотоснимки, сделанные возле этого дома, который, по словам А.ТУРЧИНОВА, снят на частное лицо, и который, подчеркнул руководитель штаба БЮТ, оснащен камерами наблюдения, охраняется вооруженными людьми, во дворе происходит разгрузка электронного оборудования.

Другой адрес, по словам А.ТУРЧИНОВА, с которым связана данная сеть, находится в Киеве по ул. Спасской, где находится штаб «Нашей Украины».

Он также отметил, что технические возможности этой сети позволяют входить в сервер ЦИК, снимать информацию в оперативном режиме, и при желании вносить в нее коррективы.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что сегодня БЮТ направил письма в ЦИК, в которых изложил всю известную представителям блока информацию относительно этой сети, подчеркнув необходимость изменить пароли доступа к серверу ЦИК.

Также А.ТУРЧИНОВ отметил, что соответствующие обращения БЮТ направил в СБУ и Генеральную прокуратуру Украины.