Украина руководствуется устаревшими и неэффективным нормами противоминной деятельности - нардеп

В Украине руководствуются устаревшими и неэффективным стандартами противоминной деятельности.

Об этом сообщила нардеп от БПП, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, напомнив о том, что 4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности по разминированию.

"Хотела бы обратить внимание на проблематику гуманитарного разминирования территории Украины. На данный момент наше государство руководствуется устаревшими и неэффективными с точки зрения опыта западных партнеров нормами и стандартами противоминной деятельности. За годы независимости в Украине не было ни одного положительного движения в направлении урегулирования норм и прав по гуманитарному разминированию и разминированию в целом", - говорится в сообщении.

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При этом нардеп напомнила, что правительство внесло в Раду законопроект о противоминной деятельности в Украине (№5189-1).

"Законопроект крайне необходимо включить в повестку дня Верховной Рады Украины, ведь благодаря именно этому законопроекту мы сможем проложить правильный и четкий путь к началу строительства процессов управления противоминной деятельности по международным стандартам", - пояснила она.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировано 1205 случаев подрыва людей на боеприпасах. Такие данные предоставляет Министерство обороны Украины. 403 из пострадавших - мирные жители, 68 из них - дети.