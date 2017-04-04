Ирина Луценко: президент поставил задачу максимально консолидировать все фракции

Заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, кандидатура которой предложена на должность представителя президента в Верховной Раде, заявляет, что глава государства поставил перед ней задачу максимально консолидировать все фракции парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщила в комментарии журналистам.

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Она подчеркнула, что для нее является большой честью представлять позицию президента в парламенте. “Основную задачу, которую я вижу перед собой и которую поставил мне президент, — это максимально консолидировать все фракции парламента, все группы парламента и фракционных и внефракционных депутатов для того, чтобы те реформы, которые начали и которые движутся сегодня в Украине... прошли так называемую точку невозврата, для того чтобы Украина уверенно двигалась к взятому на себя обязательству и задачам”, - сказала Луценко.

Она также сообщила, что остается заместителем председателя фракции "БПП". “На мне сегодня два серьезных проекта, которые мы сейчас распланировали и начинаем стартовать после второй пленарной недели, связанные с эффективностью жилищно-коммунального хозяйства”, - сообщила она.

“Мы хотим силами фракции "БПП" помочь правительству, теплогенерирующим компаниям и местным органам власти... реализовать эти программы эффективности, реализовать программу установления счетчиков, с помощью этих теплогенерирующих компаний”, - подчеркнула Луценко.

В свою очередь, новоизбранный председатель фракции "БПП" Артур Герасимов напомнил, что впервые представителем президента в ВР станет женщина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Герасимова избран новым председателем фракции БПП. А кандидатуру Луценко президент предложил на должность своего представителя в Верховной Раде.