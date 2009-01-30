Баба Параска изменила свое мнение о Януковиче

Подходит к концу второй месяц пребывания бабы Параски в элитной клинике "Феофания". Корреспонденту "Сегодня" удалось переговорить с ней, правда, не в больничной палате (куда его не пропустила милицейская охрана), а на КПП.

Напомним, что в больницу женщина попала в первой половине декабря, после того как неудачно попыталась возложить цветы к памятнику Вячеслава Чорновила на Европейской площади. К последнему ее не пропустили бойцы Управления госохраны (в это же время на возложение должен был приехать Виктор Ющенко). Бабулю скрутили, бросили в машину и доставили в Печерский райотдел милиции. Потом при помощи Кабмина положили на лечение в "Феофанию". Благодаря представителю правительства Михаилу Левинскому и депутату-нунсовцу Николаю Катеринчуку Параска не знает забот. "Мыкола меня навещает, привозит лекарства, еду. Михаил также привозит продукты".

Параска не знает, когда она выйдет из больницы. Скучает, смотрит телевизор и пишет стихи об Иисусе Христе. Размышляет о финансовом кризисе. "Вы напишите — я хоть человек неграмотный, но у меня есть предложение, как выйти из кризиса. Нужно занять у наших миллиардеров 30% денег, которые они имеют, а после того как кризис пройдет, мы им отдадим". Что касается политики, то бабуля продолжает считать, что Ющенко и Тимошенко должны помириться и править Украиной вместе. А вот о Януковиче она изменила свое мнение и больше бандитом его не считает. "А с Ринатом Ахметовым мы даже два года назад расцеловались, когда шли на день рождения к президенту", — вспоминает Параска.