Обыски в НБУ связаны с руководством банка – Сытник

Обыски в Национальном банке Украины, которые в среду, 29 марта, в течение дня проводили сотрудники НАБУ, касаются руководства НБУ.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

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"Это дело, о котором ранее говорили и которая касается руководства Национального банка Украины", – пояснил Артем Сытник.

По его словам, работники Нацбанка не мешали сотрудникам НАБУ проводить обыски.

"Трудно это назвать классическими обысками, поскольку никакого сопротивления со стороны работников НБУ относительно выполнения процессуальных действий не было. Они встретили наших работников и выдали документы, которые нужны были детективам. Расследование по этому делу продолжается", – рассказал директор НАБУ.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 марта, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре проинформировали об обысках в Нацбанке, в то же время не уточнив, в рамках какого уголовного производства это осуществляется.

В пресс-службе Нацбанка отметили, что выемка документов проводится в соответствии с решением Соломенского районного суда. При этом регулятор также не уточнил, в рамках какого уголовного производства это осуществляется.