Глава НАПК просит правоохранителей проверить действия администратора реестра е-деклараций

Глава НАПК Наталья Корчак видит в действиях должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также государственного предприятия «Украинские специальные системы» (УСС) признаки должностных преступлений, которые дискредитируют идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов и требуют соответствующего правового реагирования.

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Об этом говорится в открытом обращении Корчак к Национальному антикоррупционному бюро Украины, Генеральной прокуратуре, Национальной полиции, СНБО, государственным органам, общественности, размещенное на сайте НАПК.

Корчак отметила, что невыполнение ГП «УСС» договора с НАЗК по администрированию и программно-техническому сопровождению программного обеспечения Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, создало реальную угрозу срыва кампании по электронному декларированию доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в 2017 году.

«Такие действия ставят под угрозу европейскую интеграцию Украины, создают негативный международный имидж государства, подрывают доверие иностранных партнеров и инвесторов в приверженности курсу реформ и пути, на который стало государство в предотвращении и борьбе с коррупцией», - считает Корчак.

В обращении сказано, что Нацагентство осуществляет круглосуточный мониторинг выполнения договорных условий, по результатам которого установлено, что с 14 марта 2017 года в работе ИТС Реестра фиксируются перебои, которые с 23 марта носят постоянный характер».

При этом Корчак отметила, что неоднократно обращалась с письмами к администратору Реестра - ГП “УСС”, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины с требованиями немедленно устранить сбои в работе Реестра, но «меры по их устранению не принимались вовремя, ответы на письма Национального агентства не предоставлялись».

«Национальное агентство осуществляет постоянный мониторинг ситуации. В частности, на внеочередном заседании Национального агентства 29 марта 2016 года, приглашенные представители Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и ГП «Украинские специальные системы» так и не предоставили гарантий бесперебойной работы Реестра вопреки подписанному договору», - отмечается в обращении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман призвал всех членов НАПК уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Единого реестра электронных деклараций. Глава НАПК Корчак заявила, что не уйдет в отставку.

Как известно, Единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. Вчера Корчак заявила, что реестр работает и декларации подаются.

Вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за умышленное непредставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.