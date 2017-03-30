Гройсман: глава НАПК должна признать свою некомпетентность

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не готова управлять этим учреждением и должна это признать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман заявил журналистам в рамках рабочей поездки в Житомирскую область, комментируя по просьбе журналистов последние события вокруг НАПК.

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«Я думаю, что она (Корчак - УНИАН) не готова управлять таким процессом, и должна это просто признать. Если она это не признает, то она ставит под угрозу всю систему. Надо теперь думать о том, чтобы не дать эту систему разрушить», - отметил Гройсман.

Он также заявил, что не позволит разрушить систему Единого реестра электронных деклараций.

«Я хотел вчера услышать от руководителя НАПК, а это независимый орган, который имеет спецстатус, какие есть проблемы, потому что, если бы я ее назначал, я бы ее уже уволил вчера. Но я их собирал в мае прошлого года, спросил, чем надо помочь», - сказал Гройсман.

Он отметил, что для нормальной работы НАПК были созданы все условия. По его мнению, действующее руководство НАПК не смогло навести порядок в системе Единого реестра электронных деклараций.

«Мы выделили 27 млн грн в прошлом году на модернизацию системы, даже тендеры, кажется, еще не объявили, то есть, я считаю, что люди не просто являются некомпетентными», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, на заседании правительства Гройсман призвал всех членов НАПК уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Единого реестра электронных деклараций. Председатель НАПК Корчак заявила, что не уйдет в отставку.

Как известно, Единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. Вчера Корчак заявила, что реестр работает, и декларации подаются.

Вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за умышленное непредоставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.