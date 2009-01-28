Тимошенко назначила министрам дополнительное свидание

Кабинет министров Украины каждую неделю по четвергам будет проводить дополнительные заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня очередное заседание правительства.

«В четверг у нас будет специальное заседание правительства каждую неделю, на котором будут заслушиваться областные государственные администрации по главным масштабным инвестиционным проектам, которые по предложениям ОГА сейчас необходимо в ускоренном режиме реализовывать и создавать для них абсолютно благоприятные условия», - сказала она.

При этом глава правительства подчеркнула, что особое внимание на специальных заседаниях правительства будет уделяться проектам, связанным с энергосбережением, с диверсификацией, с реформой жилищно-коммунального хозяйства.

«А также другие инвестиционные проекты, связанные с развитием промышленного комплекса страны, жилищной и транспортной отраслями. Я думаю, что это даст серьезный толчок для реализации тех инфраструктурных проектов, которые годами не могут преодолеть бюрократические препятствия», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.