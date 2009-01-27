Генсек НАТО надеется «на перезапуск» отношений с Россией в ходе предстоящей встречи с вице-премьером правительства России Сергеем Ивановым, которая состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 6 февраля. Об этом генсек альянса Яап де Хооп Схеффер заявил, комментируя итоги первой неформальной встречи России и НАТО на уровне послов с момента вооруженного конфликта в Южной Осетии, передает ИТАР-ТАСС .

«В начале следующего месяца я встречусь с главой российской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы возобновить контакты на политическом уровне», - сказал генсек. Он выразил надежду, что это будет «первый шаг в новом сближении России и НАТО».

Газета.ру