"Неделя-другая погоды не меняет": в АП заявили, что даты введения "безвиза" с ЕС могут сдвинуться
Елисеев надеется, что летом украинцы получат право на безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны.
Даты введения безвизового режима для Украины могут сдвинуться, такая опасность существует. Об этом в интервью "Сегодня" заявил замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
"Но поскольку этого решения мы ждали почти год, думаю, неделя-другая погоды не меняет. Но мы на правильном пути, на завершающей стадии и уже страны-партнеры, в том числе бывшие скептики, отвечают: "Безвиз будет". Мы искренне рассчитываем, что уже 5 апреля этот вопрос будет обсужден, а 6 апреля – будет проголосовано соответствующее решение в Европейском парламенте. После этого свое слово должен сказать Совет министров ЕС, то есть государства-члены", - отметил он.
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По словам Елисеева, если не случится форс-мажоров, летом граждане Украины получат право на безвизовый режим поездок в страны Шенгенской зоны.
Он также прокомментировал сообщения о том, что Франция блокирует рассмотрение "безвиза" для Украины.
"Еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день сформировался консенсус среди всех стран- членов ЕС, в том числе и Франции, относительно важности предоставления Украине безвизового режима", - уверяет замглавы Администрации президента Украины.
Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что украинцы получат право на поездки в страны ЕС без виз до середины лета.