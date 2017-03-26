По оккупированному Симферополю проехала колонна российской военной техники (видео)

04:57, 26 марта 2017
Политика
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Технику сопровождали автомобиль военной автоинспекции.

Колонну сопровождали автомобиль военной автоинспекции / varlamov.ru

В оккупированном Симферополе прошла колонна российской военной техники. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что минимум полтора десятка машин и три бронетраспортера возвращались с военных учений через Симферополь. Учения на полигоне Опук проводилось проходили 20-24 марта. В Генштабе Украины назвали незаконными.

Колонна техники заняла одну полосу движения, ее сопровождали машины военной автоинспекции.

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Теги: #техника#Симферополь