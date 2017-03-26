По оккупированному Симферополю проехала колонна российской военной техники (видео)
04:57, 26 марта 2017Политика
3752 0
Технику сопровождали автомобиль военной автоинспекции.
Колонну сопровождали автомобиль военной автоинспекции / varlamov.ru
В оккупированном Симферополе прошла колонна российской военной техники. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Отмечается, что минимум полтора десятка машин и три бронетраспортера возвращались с военных учений через Симферополь. Учения на полигоне Опук проводилось проходили 20-24 марта. В Генштабе Украины назвали незаконными.
Колонна техники заняла одну полосу движения, ее сопровождали машины военной автоинспекции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter