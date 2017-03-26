По оккупированному Симферополю проехала колонна российской военной техники (видео)

В оккупированном Симферополе прошла колонна российской военной техники. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что минимум полтора десятка машин и три бронетраспортера возвращались с военных учений через Симферополь. Учения на полигоне Опук проводилось проходили 20-24 марта. В Генштабе Украины назвали незаконными.

Колонна техники заняла одну полосу движения, ее сопровождали машины военной автоинспекции.