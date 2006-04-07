Около 4 тысяч сторонников создания коалиции Партии регионов и блока “Наша Украина” провели в Киеве акцию “Цепочка единения”.

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди выстроились в живую цепочку от ул. Спасской, где расположен штаб “Нашей Украины”, до ул. Московской, где находится штаб Партии регионов.

Они держали транспарант “Єднаймо Схід і Захід” и раздавали прохожим листовки с надписью “Нам нужна стабильность, нам не нужны революции”.

На рукавах молодых людей повязаны голубые и оранжевые ленты.

По словам участников акции, они обращаются к политикам с просьбой не разъединять страну из-за политического противостояния, а объединить свои усилия вокруг общих интересов государства и его граждан. Такое единение, по их мнению, можно начать с украинского парламента, с создания в нем политического союза “Нашей Украины” и Партии регионов.

Как сообщил один из организаторов акции Александр ШЕНЛЕСТОВ, молодых людей удалось собрать благодаря тому, что участники этой неформальной инициативы раздали на станциях метро несколько десятков тысяч флайеров.

«Сегодня среди участников - наши знакомые, знакомые наших знакомых, которые по интернету узнали об этой акции и пришли сегодня поддержать идею единства Украины», - отметил он.

«Нам надоели революции, мы хотим примирения во имя процветания нашего единого и суверенного государства. Мы не хотим раскола, как во власти так и в обществе. Выборы позади и нашей власти тоже нужно объединиться. Мы за объединение помаранчево-голубой коалиции в новоизбранном парламенте, в которую должны войти Партия регионов, Наша Украина, БЮТ и СПУ», – сказал другой участник акции Руслан ПАВЛЕНКО.

В то же время политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что инициатором акции может быть Партия регионов. “Это очень удачный технологический ход”, – сказал политолог. – Зная о ситуации с переговорным процессом о создании коалиции “неооранж”, Партия регионов демонстрирует миролюбие и стремление найти компромисс, который снял бы напряжение”.

“Синие” сегодня пытаются мобилизировать свой электорат под идею национального единства, идеальной экономики и т.д. “Регионы” пытаются перехватить статус моральной силы, на который раньше претендовали исключительно “помаранчевые” политики”, – отметил политолог.