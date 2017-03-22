Чорновол объяснила свою скандальную инициативу о е-декларировании для работников СМИ: коррупционеры назовутся антикоррупционерами

Народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол считает, что е-декларирование для редакторов и учредителей СМИ, а также представителей общественности поможет в борьбе с коррупцией.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

Комментируя предложенные ею поправки к проекту Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172) по внедрению электронного декларирования для редакторов и учредителей СМИ, а также представителей общественных организаций, депутат отметила, что при государственных органах существует большое количество общественных советов.

"Все эти общественные советы влияют на работу государственных органов. Иногда это влияние даже очень большим и фактически, даже определенное управление этими государственными органами по поводу общественных советов происходит", - сказала Чорновол.

Так, по ее мнению, необходимо создавать какие-то предостережения относительно "коррупционного привлечения членов этих общественных советов в какие-то коррупционные проекты".

"Есть очень большой соблазн для коррупционеров назваться антикоррупционерами и проводить свои коррупционные схемы. Так гораздо легче", - отметила парламентарий.

Соответственно, считает она, необходимо создать средства предостережения относительно привлечения коррупционных средств на подкуп членов общественных советов при государственных учреждениях для влияния на их политику.

"Что имеет какое-то отношение к управлению государством, я считаю, что везде должен быть единый принцип - прозрачности - это главный инструмент", - добавила депутат.

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В контексте представителей СМИ она вспомнила о "заявление Онищенко о том, что он потратил десятки миллионов долларов на подкуп СМИ для обеспечения функционирования своих коррупционных схем". "В данном случае у нас есть прямое доказательство, что у нас коррупция реализуется и через СМИ", - сказала Чорновол.

Так, по ее мнению, "это очень давно назрел, особенно, в отношении владельцев и редакторов СМИ". Она уточнила, что ее предложение касается СМИ всех форм собственности.

Кроме того, на вопрос, есть ли в мире подобная практика, когда бы государство заставляло общественные организации, редакторов и владельцев СМИ подавать декларации, Чорновол выразила уверенность, что "в цивилизованных странах эта сфера действует прозрачно".

На уточнение, все же проводились соответствующие исследования во время подготовки соответствующих поправок, депутат лишь отметила, что "беспокоится за жизнь своей страны", которое "висит над пропастью из-за того, что у нас нет коммуникации между гражданским обществом и СМИ".

"Это такая большая проблема честным редакторам СМИ заполнить е-декларирования?.. Честному антикорупціонеру заполнить е-декларирование - это проблема?", - сказала Чорновол и добавила, что это даст им возможность показать свою открытость.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №6172 о внесении изменения в статью 3 закона ”О предотвращении коррупции”.

Во время обсуждения Чорновол предложила установить в законопроекте, чтобы электронные декларации подавали, в частности, и главные редакторы и учредители СМИ, руководители органов общественных объединений, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением коррупции, а также представители общественных советов и советов добропорядочности при госорганах.

В то же время, как отметил председатель комитета Егор Соболев, во время голосования за поправки предложения относительно общественных активистов и представителей СМИ не были поддержаны, однако, была поддержана поправка, которая регламентирует процедуру подачи ими деклараций.

При этом он констатировал, что ”мы не имеем никакого шанса заставить подавать декларации, но в результате имеем проголосованную поправку, которая описывает процедуру”. ”Идиотизм”, - добавил председатель комитета.

”Журналисты, общественные активисты, все граждане должны подавать декларации после того, как будет наказан последний чиновник, который не подал декларацию, или наврал в декларации, или не может объяснить, где он взял то, что написано в его декларации”, - подчеркнул он.