В РФ заявили, что Самойлова представит Россию на "Евровидении-2018"

Певица Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году в том случае, если не попадет в этом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - сказали в пресс-службе.

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Как известно, участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину сроком на три года.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

20 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет заменять участника Евровидения-2017, если Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма.