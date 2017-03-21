В ПАСЕ шокированы визитом Аграмунта к Асаду в Сирию - Арьев

Председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявляет, что делегации других стран шокированы визитом президента ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию. Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

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«Весь день после прилета на заседание комитета ПАСЕ в Париж общаюсь с коллегами из других делегаций по поводу визита президента ПАСЕ (Педро Аграмунта) к (президенту Сирии) Башару Асаду по приглашению российских депутатов. Сказать, что коллеги удивлены - ничего не сказать. Они в шоке!» - отметил он.

«И, очевидно, тем кто ездил, придется уже после возвращения отвечать на кучу неприятных вопросов. Ведь визиты к диктаторам подрывают суть существования Совета Европы, как места, учрежденного для поддержки демократии и прав человека, а не политиков, которые в крови с ног до головы", - отметил Арьев.

Ранее СМИ сообщили, что в Сирию прибыла делегация российских депутатов и депутатов ПАСЕ вместе с Аграмунтом.

Как известно, делегация российских депутатов в ПАСЕ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма.