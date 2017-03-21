Соболев предложит Антикоррупционному комитету подтвердить рекомендацию Сторча на должность аудитора НАБУ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Соболев предложит возглавляемому им комитету подтвердить рекомендацию о назначении Роберта Сторча на должность аудитора НАБУ от парламента или же объявить новый конкурс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно дальнейших действий антикоррупционного комитета в вопросе назначения аудитора НАБУ.

“Я хочу в среду в комитете всех посадить за стол, в том числе представителей “Народного фронта”, “Блока Петра Порошенко”, «Оппозиционного блока», если они придут, и сказать: “Ребята, успокаиваемся, мы всегда играли по правилам - давайте дальше играть”», - сказал Соболев.

Он отметил, что видит два выхода из сложившейся ситуации. “Первый - голосованием комитета подтвердить рекомендацию для парламента назначить Роберта Сторча”, - сказал председатель профильного комитета.

В то же время в случае, если на это не хватает “силы воли”, то тогда, по словам Соболева, он предложит заново объявить конкурс по отбору кандидатов на должность аудитора НАБУ.

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“Будем искать таких, как Роберт, по всему миру. Есть много людей, которые готовы помочь Украине преодолеть коррупцию, в других странах”, - сказал Соболев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента, но депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, которую одобрил профильный комитет ВР.

Однако фракции "Народный фронт" и "БПП" предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.

Сегодня, 21 марта, Верховная Рада, рассмотрев обе кандидатуры, снова не смогла назначить своего представителя в состав комиссии по аудиту НАБУ.

Во время "рейтингового" голосования кандидатуру Брауна поддержали 202 из 343 депутатов, кандидатуру Сторча - 178 из 342.

Затем на голосование для окончательного утверждения была поставлена кандидатура Брауна. Но он не набрал необходимого минимума в 226 голосов: за него проголосовали только 200 из 348 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого председатель ВР Андрей Парубий призвал Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции доработать этот вопрос и снова вынести его на рассмотрение парламента.