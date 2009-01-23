Рейтинг Путина дрогнул

Рейтинг Владимира Путина опустился на самый низкий уровень со времени, когда он возглавил правительство. Граждане не почувствовали эффекта от антикризисных мер кабинета министров

Рейтинг председателя правительства, при Путине с ходу достигший 81% (при других премьерах не поднимавшийся выше 57%), в январе упал до 77%. И почти сравнялся с рейтингом президента Медведева, который держится на уровне 75-76%. Упал и рейтинг самого правительства — с 60% до 56%.

Россияне отвечали на вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства?» Опрос проводился среди 1600 человек в 46 регионах 17-18 января (статпогрешность — до 3,4%).

Соответственно выросли рейтинги неодобрения: правительства — с 22% до 25%, премьера — с 9% до 12%.

Рейтинг доверия к Путину (россияне выбирают шесть политиков, которым больше всего доверяют) упал с 63% до 59% — ниже он был только прошлым летом. У Медведева — стабильно 45%. В январе упали рейтинги и других государственных институтов: Госдумы, Совета Федерации, армии и правоохранительных органов.

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