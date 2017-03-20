Закон о запрете двойного гражданства может повлиять на результаты предстоящих президентских выборов - эксперт

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему: «Обсуждение законопроекта №6175 о принудительном лишении гражданства Украины» заявил председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

«У меня складывается впечатление, что нынешний законопроект является ничем иным, как попыткой повлиять на результат предстоящих выборов. В случае принятия этого законопроекта, учитывая то, что в нем есть очень много косвенных механизмов выяснения или подтверждения возможности или наличия у гражданина Украины иностранного гражданства, это даст возможность ставить под сомнение результаты выборов на многих избирательных участках Украины... Мы имеем огромные территории, где значительное количество, если не большинство граждан, постоянно проживающих или работающих за рубежом. Фактически подтверждение этой информации о длительном пребывании за границей даст правовые основания ставить под сомнение, имеют ли эти граждане правовые основания голосовать на выборах. Конечно, это сократит количество избирателей. Конечно, в таких правовых обстоятельствах может бесконечно происходить и обжалования результатов выборов на многих избирательных участках», - сказал Яременко.

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Он также отметил, что законопроект №6175 в таком виде, как он предложен сейчас, не может быть принят ни при каких обстоятельствах.

«Категорически отрицая любые действия, которые смогут привести к изменению отношения или к ухудшению прав граждан Украины, к созданию возможности утраты ими гражданства Украины, что сейчас напрямую запрещено законом, я считаю, что определенные ограничения для госслужащих, политиков, которые назначены на высшие посты в государстве, для депутатов, судей, для военнослужащих – должны действовать. При чем ответственность должна быть предусмотрена не за наличие второго паспорта, поскольку на сегодня это законодательством запрещено, а за подачу ложных сведений при назначении на должность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, которым предлагается приостанавливать украинское гражданство лиц, имеющих гражданство другой страны (№ 6175).

Законопроектом, в частности, устанавливается, что гражданин Украины, который добровольно приобрел гражданство другого государства, считается таким, что обнаружил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины.