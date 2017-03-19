Россия собирается до конца года перебросить в Черное море три субмарины с крылатыми ракетами

До конца 2017 года Россия намерена пополнить Черноморский флот несколькими неатомными подводными лодками, способными нести крылатые ракеты. Об этом в воскресенье в оккупированном Севастополе сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев, передает «ТАСС».

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Трухачев напомнил, что сейчас на Черноморский флот прибывают новые неатомные подводные лодки проекта 636.3, оснащенные крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Три субмарины - "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" - уже находятся на Черном море. До конца 2017 года ожидается прибытие еще трех аналогичных подлодок, носящих имена "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород".

Отметим, подводные лодки проекта 636.3, благодаря низкому уровню шумности способны обеспечить упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника с большой дистанции с помощью противокорабельных крылатых ракет.