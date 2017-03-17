ГПУ: Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Бондарчук внес залог и не может покинуть Лондон

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук задержан 15 марта, а выпущен под залог, что предусмотрено британскими законами. Оплатив залог, господин Бондарчук может спокойно пить чай с молоком до 24 марта, не покидая пределы Лондона. Именно на эту дату - 24.03.2017 - назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний", - написала она.

Читайте такжеЭкс-глава "Укрспецэкспорта" опроверг заявление Луценко о своем аресте и предоставил "фотодоказательство"

Стоит отметить, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Лондоне арестовали экс-руководителя государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука.

Как сообщал УНИАН, С 2005 до 2010 года Бондарчук был генеральным директором ГК «Укрспецэкспорт». На то время президент Украины Виктор Ющенко присвоил ему звание Героя Украины.

29 января 2015 года против руководства "Укрспецэкспорта" было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Главная военная прокуратура сообщила Бондарчуку о подозрении в завладении средствами "Укрспецэкспорта" на сумму свыше 7 млн долларов.

Позже Интерпол объявил экс-главу "Укрспецэкспорта" в розыск. В мае 2016 года стало известно, что Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании.