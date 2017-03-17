В СБУ рассказали о новой тактике России по разделению Украины

Россия пытается использовать этнические группы, проживающие в Украине, для создания условных автономий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава СБУ Василий Грицак заявил сегодня, выступая в Киеве на конференции по вопросам безопасности.

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"Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины и для распространения автономных настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины", - сказал Грицак.

По его словам, в частности, внимание российских спецслужб привлекают этнические группы венгров, болгар, гагаузов, русинов.

В то же время Грицак заверил, что СБУ прилагает усилия к противостоянию такого рода агрессиям.