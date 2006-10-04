Украина срывает соглашение по упрощению визового режима с ЕС

10:33, 04 октября 2006
Политика
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Спикер Комиссара ЕС по юстиции сожалеет

Спикер Комиссара ЕС по юстиции Фризо Роскам-Аббинг сообщил, что Евросоюз готов завершить переговоры с Украиной об упрощении визового режима и возвращении мигрантов, однако задержка возникла по вине украинской стороны. Этот и другие вопросы будет обсуждать сегодня с европейскими коллегами министр юстиции Украины Роман Зварич.

– Мы могли бы завершить переговоры, ведь намеревались закончить с вопросами о возвращении мигрантов и облегчении визового режима – в среду, в рамках министерской Тройки по вопросам юстиции, свободы и безопасности. В этом случае мы могли бы на саммите Украина – ЕС 27 октября в Хельсинки подписать проекты соглашения. Но похоже на то, что это будет невозможно из-за украинской стороны. Очень жаль, – сказал Фризо Роскам-Аббинг.

– А в чем заключается проблема?

– Мы не знаем. Это что-то относительно структуры или другого, но это очень досадно. Потому что мы готовы, мы сделали всю свою домашнюю работу, мы готовы.

Обком со ссылкой на Радио Свобода

 

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