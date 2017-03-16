За Насирова внесли 100-миллионный залог, он может выйти на свободу "сегодня-завтра" - СМИ

За главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог 100 млн грн. По данным источника, залог якобы внесла жена Насирова Екатерина Глимбовская, передают Наші гроші.

После проверки данных об уплате залога работниками СИЗО Насиров сможет покинуть изолятор. Это может произойти сегодня-завтра.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского райсуда столицы об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова на два месяца с альтернативой залога в 100 млн гривень.

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Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.