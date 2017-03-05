Адвокаты Насирова не исключают, что ему сегодня объявят новое подозрение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из его адвокатов Александр Лысак возле здания Соломенского районного суда Киева, где проходило заседание по делу Насирова.

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«В случае, если сегодня суд не состоится, а в 23.52 истекает время его задержания, мы не исключаем того, что будет новое задержание и подозрение», - сказал адвокат.

Кроме того он добавил, что скорее всего сегодня суд не рассмотрит отвод следственного судьи, который был заявлен утром защитой Насирова.

«Я думаю, что официальная позиция суда будет о том, что сегодня автоматически сделать распределение невозможно», - отметил Лысак.

Также адвокат добавил, что по истечении 72 часов задержания Насирова с него должны снять арест и дать возможность свободного передвижения.

Отвечая на вопрос журналистов, куда будет перемещаться Насиров после окончания срока задержания, Лысак сказал: «Я считаю, что он должен находиться в лечебном учреждении, поскольку он является стационарно больной и не выписан из больницы».

По словам адвоката, завтра сторону защиты сообщат, где и во сколько будет рассматриваться заявление об отводе следственного судьи.

Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования.

По данным защитников Насирова, в больнице «Феофания» его прооперировали в связи с инфарктом, но по данным СМИ, по результатам обследования в Институте кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско диагноз врачей «Феофании» не подтвердился.