Украина блокирует автомобильное и железнодорожное сообщение с сепаратистскими регионами - Politico

15:54, 16 марта 2017
Политика
3272

Националисты призывают к "экономической войне" с сепаратистами и с Россией.

Редут блокады оккупированных районов / фото: УНИАН

Об этом пишет Дэвид Стерн в статье "Украина блокирует автомобильные и железнодорожные сообщения с сепаратистскими регионами", опубликованной на сайте издания Politico.

В среду правительство Украины заявило, что заблокирует все транспортные сообщения с поддерживаемыми Россией сепаратистскими территориями на востоке страны, что может подорвать хрупкое прекращение огня и поставить под угрозу ожидаемое восстановление экономики страны.

Это заявление было сделано на специальном заседании Совета безопасности и обороны страны с президентом Петром Порошенко, оно сигнализирует о резком ужесточении позиции правительства. Будет разрешено движение только гуманитарного транспорта – перемещение людей и потоки товаров будут прекращены, хотя они постоянно сохранялись, несмотря на почти три года войны, в результате которой погибло 10 000 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил это решение. "Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести", - цитирует его слова информационное агентство ТАСС.

Киев мотивировал такой шаг тем, что сепаратисты захватили украинские предприятия.

ДТЭК сообщило о потере контроля над рядом предприятий на оккупированной территории / dtek.com

На прошлой неделе боевики заявили, что они "национализировали" владения Рината Ахметова, самого состоятельного человека Украины, и других олигархов. В среду энергетическая компания Ахметова "ДТЭК" сообщила, что потеряла контроль над своими основными активами на восточных территориях, захваченных боевиками.

"Это означает закрытие компаний, которое затронет украинцев по обе стороны линии соприкосновения", - сказал в своем заявлении генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко. "Это приведет к значительному сокращению доходов и росту безработицы".

Остановка движения транспорта

Десятки активистов блокируют четыре железнодорожных узла с конца января, они препятствуют осуществлению поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" на запад, в районы, контролируемые правительством, и не позволяют поставлять железную руду и другие материалы для сталелитейной промышленности на заводы на подконтрольной повстанцам территории.

На этой неделе Киев, похоже, был близок к завершению блокады. Один из базовых лагерей блокадников был демонтирован, более 40 активистов были задержаны, но впоследствии освобождены.

Но даже этот пробный шаг стал причиной националистических протестов в Киеве. В столице и других городах вспыхнули небольшие демонстрации в знак протеста против применения силы правительством. Протестующие напали на киевское отделение принадлежащего России Альфа-банка и офисы Ахметова в столице и замуровали вход в другой российский банк, "Сбербанк".

Протестующие атаковали отделения российских банков в Киеве / informator.dp.ua

Озвученное в среду заявление, похоже, свидетельствует о сдвиге в правительственной политике, но лидеры блокады осторожно приветствовали эту новость. "Я предложу участникам блокады, чтобы мы следили за выполнением решения правительства", - сказал "Politico", организатор, Егор Соболев. "Но пока полиция и национальная гвардия полностью не установит блокаду, это слишком рискованно и неэффективно [демонтировать наши лагеря]".

Лидеры блокады, смесь националистов и реформаторов западного направления, заявили, что у них есть две цели: заставить освободить украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых на востоке и в России, и прекратить любую торговлю с Россией и сепаратистскими территориями.

"Мы должны защищаться от российского вторжения - вторжения не только на военном поле, но и в социальные, политические структуры, средства массовой информации и экономику", - сказал Соболев, который является членом партии "Самопомич".

"Мы предлагаем экономическую войну против России, - это ответ, который каждая нация должна дать оккупанту", - сказал он. "Мы предлагаем очень болезненную политику, но у нас нет других вариантов. Украинская экономика, к сожалению, вынуждена страдать".

Ограничение торговых связей с сепаратистскими республиками также увеличило бы издержки Москвы, которая была бы вынуждена тратить все больше, чтобы поддерживать их.

"Торговля с врагом"

Блокирование связей с Россией также является приоритетом для украинских политиков в энергетическом секторе.

"Наша энергетическая независимость имеет особое значение для нашей страны", - заявил на прошлой неделе премьер-министр страны Владимир Гройсман, согласно сайту правительства.

Иллюстрация REUTERS

Украина не покупает газ напрямую из России, а полагается на свою атомную энергию и уголь. Но блокада в настоящее время представляет угрозу для доступа к углю, который составляет около трети украинского энергетического баланса, и большая часть которого поступает из регионов, контролируемых сепаратистами.

В прошлом месяце Гройсман объявил чрезвычайное положение в энергетике, и чиновники предупреждают, что к концу марта в некоторых районах могут начаться отключения.

В политике и экономике правительство следует "нейтральной" стратегии.

Украина не может позволить себе отвернуться от российских инвестиций на 1,7 млрд долларов, которые поступили в Украину в прошлом году. Россия также является важным торговым партнером, хотя это положение постепенно меняется. В случае полной блокады Донбасса и отчуждения населения, Киев рискует существенно осложнить любую реинтеграцию сепаратистского региона в будущем.

Но торговля с сепаратистскими республиками, в то время как украинские войска обмениваются обстрелами с поддерживаемыми Россией бойцами, также политически неприемлема.

Для некоторых украинцев блокада демонстрирует противоречия и лицемерие конфликта. "В конце концов, есть реальный гнев из-за вопроса "Почему мы торгуем с врагом?", - сказал один западный чиновник, который говорил на условиях анонимности. "Действительно есть смысл сказать "Нет, мы должны прекратить это".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Товарная блокада оккупированного Донбасса
Теги: #Донбасс#ДНР#война#блокада