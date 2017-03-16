Украина блокирует автомобильное и железнодорожное сообщение с сепаратистскими регионами - Politico

Об этом пишет Дэвид Стерн в статье "Украина блокирует автомобильные и железнодорожные сообщения с сепаратистскими регионами", опубликованной на сайте издания Politico.

В среду правительство Украины заявило, что заблокирует все транспортные сообщения с поддерживаемыми Россией сепаратистскими территориями на востоке страны, что может подорвать хрупкое прекращение огня и поставить под угрозу ожидаемое восстановление экономики страны.

Это заявление было сделано на специальном заседании Совета безопасности и обороны страны с президентом Петром Порошенко, оно сигнализирует о резком ужесточении позиции правительства. Будет разрешено движение только гуманитарного транспорта – перемещение людей и потоки товаров будут прекращены, хотя они постоянно сохранялись, несмотря на почти три года войны, в результате которой погибло 10 000 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил это решение. "Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести", - цитирует его слова информационное агентство ТАСС.

Киев мотивировал такой шаг тем, что сепаратисты захватили украинские предприятия.

На прошлой неделе боевики заявили, что они "национализировали" владения Рината Ахметова, самого состоятельного человека Украины, и других олигархов. В среду энергетическая компания Ахметова "ДТЭК" сообщила, что потеряла контроль над своими основными активами на восточных территориях, захваченных боевиками.

"Это означает закрытие компаний, которое затронет украинцев по обе стороны линии соприкосновения", - сказал в своем заявлении генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко. "Это приведет к значительному сокращению доходов и росту безработицы".

Остановка движения транспорта

Десятки активистов блокируют четыре железнодорожных узла с конца января, они препятствуют осуществлению поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" на запад, в районы, контролируемые правительством, и не позволяют поставлять железную руду и другие материалы для сталелитейной промышленности на заводы на подконтрольной повстанцам территории.

На этой неделе Киев, похоже, был близок к завершению блокады. Один из базовых лагерей блокадников был демонтирован, более 40 активистов были задержаны, но впоследствии освобождены.

Но даже этот пробный шаг стал причиной националистических протестов в Киеве. В столице и других городах вспыхнули небольшие демонстрации в знак протеста против применения силы правительством. Протестующие напали на киевское отделение принадлежащего России Альфа-банка и офисы Ахметова в столице и замуровали вход в другой российский банк, "Сбербанк".

Озвученное в среду заявление, похоже, свидетельствует о сдвиге в правительственной политике, но лидеры блокады осторожно приветствовали эту новость. "Я предложу участникам блокады, чтобы мы следили за выполнением решения правительства", - сказал "Politico", организатор, Егор Соболев. "Но пока полиция и национальная гвардия полностью не установит блокаду, это слишком рискованно и неэффективно [демонтировать наши лагеря]".

Лидеры блокады, смесь националистов и реформаторов западного направления, заявили, что у них есть две цели: заставить освободить украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых на востоке и в России, и прекратить любую торговлю с Россией и сепаратистскими территориями.

"Мы должны защищаться от российского вторжения - вторжения не только на военном поле, но и в социальные, политические структуры, средства массовой информации и экономику", - сказал Соболев, который является членом партии "Самопомич".

"Мы предлагаем экономическую войну против России, - это ответ, который каждая нация должна дать оккупанту", - сказал он. "Мы предлагаем очень болезненную политику, но у нас нет других вариантов. Украинская экономика, к сожалению, вынуждена страдать".

Ограничение торговых связей с сепаратистскими республиками также увеличило бы издержки Москвы, которая была бы вынуждена тратить все больше, чтобы поддерживать их.

"Торговля с врагом"

Блокирование связей с Россией также является приоритетом для украинских политиков в энергетическом секторе.

"Наша энергетическая независимость имеет особое значение для нашей страны", - заявил на прошлой неделе премьер-министр страны Владимир Гройсман, согласно сайту правительства.

Украина не покупает газ напрямую из России, а полагается на свою атомную энергию и уголь. Но блокада в настоящее время представляет угрозу для доступа к углю, который составляет около трети украинского энергетического баланса, и большая часть которого поступает из регионов, контролируемых сепаратистами.

В прошлом месяце Гройсман объявил чрезвычайное положение в энергетике, и чиновники предупреждают, что к концу марта в некоторых районах могут начаться отключения.

В политике и экономике правительство следует "нейтральной" стратегии.

Украина не может позволить себе отвернуться от российских инвестиций на 1,7 млрд долларов, которые поступили в Украину в прошлом году. Россия также является важным торговым партнером, хотя это положение постепенно меняется. В случае полной блокады Донбасса и отчуждения населения, Киев рискует существенно осложнить любую реинтеграцию сепаратистского региона в будущем.

Но торговля с сепаратистскими республиками, в то время как украинские войска обмениваются обстрелами с поддерживаемыми Россией бойцами, также политически неприемлема.

Для некоторых украинцев блокада демонстрирует противоречия и лицемерие конфликта. "В конце концов, есть реальный гнев из-за вопроса "Почему мы торгуем с врагом?", - сказал один западный чиновник, который говорил на условиях анонимности. "Действительно есть смысл сказать "Нет, мы должны прекратить это".