Львовский облсовет завтра проведет внеочередную сессию из-за задержания участников блокады Донбасса

Во Львове завтра, 16 марта, в связи с массовым задержанием участников торговой блокады Донбасса на станции Кривой Торец Донецкой области, созывается внеочередная сессия областного совета.

Читайте такжеЧерновицкий облсовет принял обращение о поддержке экономической блокады ОРДЛО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос об обращении к руководству страны о недопустимости силового разгона торговой блокады ОРДЛО и мирного урегулирования общественно-политической ситуации, которая сложилась в Украине.

Заседание начнется в 10.00. Также на сессию пригласят руководство ОГА и силовых структур региона.

«Кроме того, депутаты призвали общественность прийти в четверг под стены областного совета и помочь провластному большинству принять обращения, которых сегодня требует большинство украинцев», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 13 марта полиция задержала 45 участников торговой блокады на станции Кривой Торец в Донецкой области. По состоянию на утро 14 марта, всех задержанных активистов отпустили. При этом в полиции отметили, что ни один из участников блокады не имеет телесных повреждений.

Из-за задержания участников торговой блокады в ряде городов Украины состоялись акции протеста. В частности на Майдан Независимости в Киеве вышли несколько сотен человек с требованием освобождения активистов. В Луцке митингующие заняли помещение облгосадминистрации. В Виннице возле здания Управления Службы безопасности Украины митингующие зажгли шины.

Утром, 14 марта, в полиции сообщили, что всех задержанных участников блокады отпустили.