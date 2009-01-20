В ЕЦ возмутились законопроектом «Прутника и компании»

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Единый центр» Леся ОРОБЕЦ призывает парламентариев, которые лоббируют идею возобновления визуальной рекламы табачных и алкогольных изделий, поддерживать рекламную сферу из собственного кармана.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Пусть лучше авторы законопроекта, в соответствии с которым табак и алкоголь должны вернуться на телевидение и носители внешней рекламы, будут демонстрировать на биг-бордах собственные лица. Может, хоть тогда страна лучше будет знать своих «героев», – заметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, авторы проекта откровенно защищают деловые интересы, между тем как «цена вопроса – возобновление в сфере рекламного бизнеса вакханалии по подсаживанию на табачную и алкогольную иглу украинских подростков еще и на протяжении 2009 года».

Л.ОРОБЕЦ отметила, что ежегодно в стране умирают свыше 150 тысяч граждан, которые страдают от алкогольной и табачной зависимости. «Речь идет о населении небольшого города. Вот реальная цена, которую должны заплатить за сверхдоходы кучки богатеев и в этом году, в случае принятия проекта Эдуарда ПРУТНИКА (фракция Партии регионов) и компании», – отметила заместитель председателя «Единого центра».

Особый цинизм авторов проекта Л.ОРОБЕЦ усматривает в попытке обосновать «тривиальный лоббизм заботой о защите украинских граждан от последствий экономического кризиса». «Десяткам тысяч соотечественников, которые должны «по плану» положить жизнь на алтарь чьих-то интересов бизнеса, кризис действительно уже не навредит. А вот сотням тысяч юношей и девушек, которые вместо умершим успеют «подсесть» на живописную и соблазнительную «визуалку», такое законотворчество еще десятки лет будет вылезать боком. Ведь у подростков лишь формируется абстрактное мышление. Они преимущественно мыслят образами – на то и расчет», – подчеркнула Л.ОРОБЕЦ.

Справка УНИАН. 25 декабря 2008 года народные депутаты Елена КОНДРАТЮК, Александр АБДУЛЛИН, Николай БАГРАЕВ, Елена БОНДАРЕНКО, Виктор ЛАНДЫК, Эдуард ПРУТНИК, Юрий СТЕЦЬ, Виктор УКОЛОВ, Андрей ШЕВЧЕНКО внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)». Положениями законопроекта предусматривается увеличить с 5 до 10% размер средств (исчисляется от общей суммы израсходованной рекламодателями алкогольных напитков и табачных изделий на распространение рекламы на территории Украины), которые направляются на производство и распространение социальной рекламы относительно вреда табакокурения и злоупотребления алкоголем.

Законопроектом предлагается временно до 1 января 2010 года остановить действую абзаца второго части первой статьи 5 действующего Закона Украины «О рекламе», положениями которого запрещается в телепередачах приводить любую информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре - производителе алкогольных напитков, его имени (наименование) и/или знаке для товаров и услуг.

Также, в соответствии с положениями проекта, временно до 1 января 2010 года предлагается остановить действие абзаца восьмого части первой и абзаца восьмого части второй статьи 22 действующего Закона Украины «О рекламе», в соответствии с которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий средствами внешней рекламы.

При этом необходимость принятия этого законопроекта обусловливается “неотложной необходимостью минимизации негативных явлений, вызванных финансово-экономическим кризисом в медийной и рекламной областях». В пояснительной записке к законопроекта депутаты отмечают, что приостановка на однин год действия положений действующего Закона, которые вводят на телевидении дополнительные ограничения в отношении спонсоров, позволит телевизионной индустрии дополнительно получить в 2009 году 265 млн. грн.

Что касается внешней рекламы, депутаты считают, что временная (на один год) приостановка действия положений Закона Украины «О рекламе», которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий на внешних носителях, автоматически будет способствовать повышению предпринимательской активности, уменьшению потерь рынка внешней рекламы от влияния кризиса. По их расчетам, это принесет дополнительно 170-190 миллионов гривен общих бюджетов в отрасль внешней рекламы; соответственно, государство из этой суммы получит налог из рекламы и средства на производство и распространение социальной рекламы о вреде табакокурения и злоупотребления алкоголем.