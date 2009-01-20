У Ющенко пожалели, что не смогли остановить Тимошенко

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявляет, что в результате последних газовых договоренностей Украина получила проблему не только с экономической стороны, но и с политической.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы получили проблему не только с экономической стороны, но и с политической стороны. В очередной раз мы не смогли выдержать единую позицию, а ее необходимо было выдержать», - сказал он.

При этом А.ШЛАПАК добавил, что Президент и премьер-министр Украины до последнего времени держались на общей позиции.

«У Президента нет на сегодняшний день законодательных инструментов остановить подобного рода решения… Всю ответственность, которую несет наше государство, взяла на себя премьер-министр, и, очевидно, она будет полностью отвечать по Конституции», - сказал А.ШЛАПАК.