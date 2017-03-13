Блокада "Л/ДНР" мешает введению Евросоюзом новых санкций против России – АП

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью Hromadske.

По его словам, такие санкции предусматривают два этапа: первый - предупредительный - об ответственности российского бизнеса и боевиков в случае рейдерского захвата украинских предприятий.

«И второй этап - в случае, если этот рейдерский захват произойдет, ввести точечные санкции против, прежде всего, российского бизнеса или посредников. Если, например, будет захвачено какое-то предприятие, то его продукцию смогут продавать только на территории РФ. И если какое-то российское предприятие будет покупать эту продукцию, то мы будем просить наших европейских партнеров и США ввести против такого предприятия точечные экономические санкции», - сказал Елисеев.

Он добавил, что достичь таких договоренностей «вполне реалистично», но для их реализации «необходимо что-то решить с этой блокадой».

«Нам наши партнеры говорят уже прямо, что «в этих условиях мы не можем вводить санкции, поскольку вы сами себя наказываете», - отметил заместитель главы Администрации президента.

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В свою очередь, Россия, по его словам, использует эту «блокаду» для дестабилизации ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий.

По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.

1 марта в «ДНР» и «ЛНР» заявили о «национализации» всех украинских предприятий. А 2 марта в «ДНР» опубликовали список из 43 «национализированных» предприятий.

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3 марта главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил об «объявлении блокады Киеву».

5 марта в Администрации президента Украины заявили, что против возможных «владельцев» «национализированных» боевиками предприятий могут ввести санкции ЕС.

***В конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки "антрацит" поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки угля были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерении перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения до выполнения их основных требований: освобождение украинских пленных и принятие закона «О временно оккупированных территориях».

Кроме того, участники акции заявили, что планируют принять «под эффективный украинский контроль» все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, через которые ведется торговля с Россией.

Участники блокады также призывают украинцев поддержать национализацию российских компаний в Украине.