На Крещатике будут торговать семенами и саженцами. Двухдневная ярмарка для дачников

8 апреля в 10.00 начнется двухдневная городская ярмарка по продаже товаров для садовников, огородников и фермеров, на которой в широком ассортименте будут представлены семена цветов, овощных культур, посадочный материал, саженцы фруктовых деревьев и ягод, а также садово-огородный инвентарь, минеральные удобрения, средства защиты растений, другие сопутствующие товары (ул. Крещатик).