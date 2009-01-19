Черномырдин: Россия может пустить газ в обход Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что в будущем Россия может отказаться от использования газотранспортной системы Украины для транспортировки газа в Европу.

Об этом он сказал в интервью российскому каналу «Вести».

«Но если вопрос встанет так дальше, мы вообще можем обойти Украину. Если они этого хотят – они этого добьются. Они сегодня очень близки к тому, чтобы остаться со своей газотранспортной системой один на один, с металлоломом, зарытым в землю», - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН, говоря о перспективах строительства новых газопроводов в обход Украины.

Он также отметил, что заявления украинских политиков о том, что у России нет газа для поставок в Европу, не соответствуют действительности.

«Это кто говорит? У них мозгов мало, если они говорят такие вещи! У себя надо смотреть. Не надо заглядывать в чужие карманы, не надо лезть туда, где ты абсолютно ничего не понимаешь…Все, чем мы располагаем - наше. Мы на ближайшие сто лет обеспечены», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Как сообщал УНИАН, 17 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам «газового» саммита в Москве заявил, что строительство обходных трубопроводов не означает, что украинская газотранспортная система не будет использоваться для транзита газа в Европу.

В то же время он отметил, что заинтересованные страны должны думать о диверсификации поставок энергоносителей, даже несмотря на то, что происходит сегодня в вопросе транзита газа.

По его словам, именно для этого планируется построить газопроводы «Северный поток» и «Южный поток».