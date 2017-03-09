В Конгрессе США одобрили законопроект о предоставлении Украине летального оружия – нардеп

Как сообщила на своей странице в Facebook председатель подкомитета ВР по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз, документ поддержал 371 представитель нижней палаты Конгресса США, всего 48 парламентариев высказались “против”.

«В документе указывается, что указанные средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки, включая, в частности, предоставление летального оружия оборонительного характера и оснащения, логистической поддержки, поддержки разведки украинской армии и сил национальной безопасности, обучение личного состава украинских вооруженных сил и тому подобное», – написала Фриз.

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Она подчеркнула, что документом предусмотрено предоставление Украине летального оружия оборонного направления.

Документ должен быть утвержден Сенатом Конгресса США, но Фриз выразила убеждение, что замечания сенаторов могут быть только в бюджет вооруженных сил США.

Как сообщал УНИАН, комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает предоставление Украине 150 млн долл. на военные нужды.