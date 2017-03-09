Заседание Украина-НАТО: В Альянсе знают, кто на кого напал и называют виновной Россию

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии телеканалу "112 Украина" .

"Хочу сказать, что была четкая позиция по поддержке Украины со стороны НАТО, как организации, и всех 28 членов. Они знают, кто на кого напал, понимают кто виноват, и называют виновной Россию", - заявил Пристайко.

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По словам Пристайка, сегодня на заседании Комиссии НАТО присутствовали генсек Альянса Йенс Столтенберг и послы всех стран-участниц.

"Сначала у меня была встреча с генсеком и затем со всеми 28 членами НАТО. Есть интерес к тому, что происходит у нас на востоке, почему происходит ухудшение ситуации и по какому пути идет Украина, чтобы выйти из этой ситуации. Интересовались вопросами реформ, как Украина будет бороться с коррупцией, как найдет свое место среди стран ЕС. Послов также интересует, поддерживает ли украинский народ политику правительства, отражает ли Минский процесс волю народа", - заявил заместитель министра.

По результатам заседания комиссии, удалось достигнуть договоренности, что в этом году может состоятся заседание НАТО по ситуации в Украине.

"По поводу высоких контактов, в этом году у нас будут хорошие новости об увеличении контактов и визитов. Думаю, в этом году удастся провести заседание на уровне не менее министров иностранных дел и это уже вопрос месяцев", - заявил Пристайко.