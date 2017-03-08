Дело "Украина против РФ": завершился третий день слушаний в Международном суде ООН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом глава украинской делегации сказала, комментируя итоги сегодняшнего судебного заседания.

"Мы очень тщательно готовились к этому дню. Я думаю, что мы очень достойно представили свои аргументы. К сожалению, у нас не было времени, чтобы мы могли осветить всю эту ложь, которую мы услышали вчера, но, я думаю, что у нас еще будет возможность это сделать во время слушаний дела по существу", - отметила Зеркаль.

По ее словам, вчера во время выступлений представителей России "было трудно сдержать лицо с тем, чтобы не выразить возмущение по поводу услышанного".

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"Но для нас это было не ново. Все это мы слышали на протяжении переговоров. На самом деле, мы были готовы к тому, что услышим, и на 95% мы предусмотрели, какие именно факты будут нам ставить в упрек. Чем больше будет лжи, и чем больше мы сможем показать миру истинное лицо РФ - тем лучше", - убеждена глава украинской делегации.

Зеркаль также отметила, что украинская сторона будет готовиться к слушаниям дела по существу, уже "зная о том, в чем россияне собираются нас упрекать, и как они фальсифицируют все факты и все события, которые происходят, как на востоке Украины, так и в Крыму".

"Но сегодня мне очень понравилась реакция россиян - они были расстроены. Я думаю, что завтра мы услышим о себе еще много чего, но это будет в их стиле. Сегодня мы достойно защищали свою позицию и представляли интересы Украины и украинцев. В этом процессе для нас первая задача - защита прав человека, и это основное, что мы делаем в этом процессе", - подчеркнула она.

Заместитель министра также подтвердила, что украинская сторона передала Суду переписку дипломатическими нотами с РФ.

"Я вообще не знаю, почему из этого сделали такую большую новость - нотная переписка - это не большая информация, она не с грифом "для служебной переписки", это нотная переписка, которая доступна к изучению, и поэтому мы передали всю нотную переписку для того, чтобы суд ознакомился с тем, как между сторонами происходила коммуникация. Кроме того, мы передали также записи всех бесед, которые происходили во время этих переговоров, и я считаю, что это совершенно нормальная практика", - констатировала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поскольку поставляет вооружение террористам на Донбасс, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, развернув кампанию по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.

7 марта представители РФ в Суде отвергли все обвинения Украины, они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций.

Сегодня, 8 марта, на заседании Суда представитель украинской стороны, доктор Гарольд Кох заявил, что представители РФ исказили факты и законы и призвали Суд безотлагательно ввести против России временные меры.