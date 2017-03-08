Дело "Украина против РФ": завершился третий день слушаний в Международном суде ООН
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сожалеет, что во время третьего дня слушаний в Международном суде ООН дела «Украина против РФ» было недостаточно времени для развенчания лжи, произнесенной представителями РФ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом глава украинской делегации сказала, комментируя итоги сегодняшнего судебного заседания.
"Мы очень тщательно готовились к этому дню. Я думаю, что мы очень достойно представили свои аргументы. К сожалению, у нас не было времени, чтобы мы могли осветить всю эту ложь, которую мы услышали вчера, но, я думаю, что у нас еще будет возможность это сделать во время слушаний дела по существу", - отметила Зеркаль.
По ее словам, вчера во время выступлений представителей России "было трудно сдержать лицо с тем, чтобы не выразить возмущение по поводу услышанного".
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"Но для нас это было не ново. Все это мы слышали на протяжении переговоров. На самом деле, мы были готовы к тому, что услышим, и на 95% мы предусмотрели, какие именно факты будут нам ставить в упрек. Чем больше будет лжи, и чем больше мы сможем показать миру истинное лицо РФ - тем лучше", - убеждена глава украинской делегации.
Зеркаль также отметила, что украинская сторона будет готовиться к слушаниям дела по существу, уже "зная о том, в чем россияне собираются нас упрекать, и как они фальсифицируют все факты и все события, которые происходят, как на востоке Украины, так и в Крыму".
"Но сегодня мне очень понравилась реакция россиян - они были расстроены. Я думаю, что завтра мы услышим о себе еще много чего, но это будет в их стиле. Сегодня мы достойно защищали свою позицию и представляли интересы Украины и украинцев. В этом процессе для нас первая задача - защита прав человека, и это основное, что мы делаем в этом процессе", - подчеркнула она.
Заместитель министра также подтвердила, что украинская сторона передала Суду переписку дипломатическими нотами с РФ.
"Я вообще не знаю, почему из этого сделали такую большую новость - нотная переписка - это не большая информация, она не с грифом "для служебной переписки", это нотная переписка, которая доступна к изучению, и поэтому мы передали всю нотную переписку для того, чтобы суд ознакомился с тем, как между сторонами происходила коммуникация. Кроме того, мы передали также записи всех бесед, которые происходили во время этих переговоров, и я считаю, что это совершенно нормальная практика", - констатировала Зеркаль.
Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.
В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поскольку поставляет вооружение террористам на Донбасс, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, развернув кампанию по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.
Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.
7 марта представители РФ в Суде отвергли все обвинения Украины, они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций.
Сегодня, 8 марта, на заседании Суда представитель украинской стороны, доктор Гарольд Кох заявил, что представители РФ исказили факты и законы и призвали Суд безотлагательно ввести против России временные меры.