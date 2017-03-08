Украина покажет суду в Гааге полный обмен письмами с РФ насчет нарушений международных конвенций

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом представитель украинской стороны Дэвид Зионц заявил сегодня в суде, который рассматривает иск Украины к РФ по поводу нарушения этих конвенций.

"Украина сегодня передаст Суду полный обмен письмами с РФ", - сообщил он.

По словам представителя украинской стороны, Украина постоянно поднимала вопрос о соблюдении Россией норм международных конвенций, этот процесс длительный, но безрезультатный.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

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В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поскольку поставляет вооружение террористам на Донбасс, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, развернув кампанию по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.

В МИД Украины ожидают, что Международный суд ООН примет решение о применении мер в течение нескольких недель.